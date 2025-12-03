الأمن السيبراني يستعرض منصة “بيم” في بلاك هات

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
يعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة “بيم” للأعمال لزوار معرض بلاك هات (Black Hat MEA)، بعد إطلاقها رسميًا في بداية شهر نوفمبر، وذلك ضمن جهوده في إبراز الحلول الرقمية الوطنية وتعزيز التحول الرقمي.
وتأتي المنصة التي طُوّرت محليًا وتستضيف بياناتها داخل المملكة لتعزيز كفاءة بيئات العمل الحكومية والخاصة عبر منظومة موحدة للتراسل والاجتماعات وإدارة الملفات والمهام والتقاويم المشتركة، مع تخزين سحابي محلي ودعم لغوي عربي–إنجليزي.
وكان الاتحاد قد أطلق اليوم منصة “بيم” للأعمال (Beem)، المنصة الوطنية المتكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية خلال افتتاح ملتقى الحكومة الرقمية.