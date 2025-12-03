Icon

الأمن السيبراني يستعرض منصة “بيم” في بلاك هات

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٦ مساءً
الأمن السيبراني يستعرض منصة “بيم” في بلاك هات
المواطن - هاشم القرني - الرياض

يعرض الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة “بيم” للأعمال لزوار معرض بلاك هات (Black Hat MEA)، بعد إطلاقها رسميًا في بداية شهر نوفمبر، وذلك ضمن جهوده في إبراز الحلول الرقمية الوطنية وتعزيز التحول الرقمي.

وتأتي المنصة التي طُوّرت محليًا وتستضيف بياناتها داخل المملكة لتعزيز كفاءة بيئات العمل الحكومية والخاصة عبر منظومة موحدة للتراسل والاجتماعات وإدارة الملفات والمهام والتقاويم المشتركة، مع تخزين سحابي محلي ودعم لغوي عربي–إنجليزي.

وكان الاتحاد قد أطلق اليوم منصة “بيم” للأعمال (Beem)، المنصة الوطنية المتكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية خلال افتتاح ملتقى الحكومة الرقمية.

