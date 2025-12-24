Icon

الأمن العام: مواقع مشبوهة تنتحل صفة الخدمات الإلكترونية فاحذروها

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذّر الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة التي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية، موضحًا أن الهدف من هذه المواقع هو استغلال بيانات المستخدمين بطرق غير مشروعة.

تحذير من المواقع المشبوهة

وقال الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن الجهات المختصة تتابع هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، داعيًا إلى عدم التفاعل مع أي مواقع غير موثوقة أو إدخال البيانات الشخصية فيها، حفاظًا على الخصوصية والأمن الرقمي.

وأضاف أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية متاح عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، أو من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة.

وأكد الأمن العام أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي في الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني.

