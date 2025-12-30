Icon

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق الأهلي على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك عبدالله الدولي، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الأهلي يفوز على الفيحاء

وسجل أهداف الأهلي في شباك الفيحاء الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة (6)، وأضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني في الدقيقة (64) من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة (22) في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة (12) في المركز الحادي عشر.

