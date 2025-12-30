الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل “العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
فاز فريق الأهلي على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك عبدالله الدولي، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجل أهداف الأهلي في شباك الفيحاء الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة (6)، وأضاف البرازيلي روجير إيبانيز الهدف الثاني في الدقيقة (64) من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة (22) في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة (12) في المركز الحادي عشر.