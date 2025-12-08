Icon

خلال الربع الثالث من عام 2025

الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% 

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025م نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فإن هذا الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة, حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، فيما سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، وحقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.

يشار إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، التي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.

 

