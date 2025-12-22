Icon

خلال شهر نوفمبر

الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
الإحصاء: تكاليف البناء في المملكة ترتفع بنسبة 1.0%
المواطن - فريق التحرير

سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة (1.0%) مقارنةً بنظيره من العام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة (1.0%)، وللقطاع غير السكني بنسبة (1.0%), وذلك وفقًا للنتائج التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء.

وفي ذات السياق أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء على أساس شهري استقرارًا في الأسعار لشهر نوفمبر 2025م مقارنة بشهر أكتوبر 2025م.

يشار إلى أن نشرة نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء تأتي ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة للإحصاء لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة، وتقديرات دقيقة لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والإسهام في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.

