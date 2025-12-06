الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن ومواطنة حالتهما الطبية حرجة، عبر طائرة الاخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي لاستكمال علاجهما في المملكة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.