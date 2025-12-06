Icon

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م Icon بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا Icon كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٧ مساءً
الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن ومواطنة حالتهما الطبية حرجة، عبر طائرة الاخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي لاستكمال علاجهما في المملكة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.

قد يهمّك أيضاً
السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير...

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تحقق نتائج متقدمة عالميًا في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

السعودية تحقق نتائج متقدمة عالميًا في تقرير...

السعودية اليوم
السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة
أخبار رئيسية

السعودية الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي...

أخبار رئيسية
السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” في تونس
السعودية اليوم

السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول...

السعودية اليوم
السعودية تبدأ دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية “الأرابوساي”
السعودية اليوم

السعودية تبدأ دورتها الرئاسية الثانية للمنظمة العربية...

السعودية اليوم
السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
أخبار رئيسية

السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن...

أخبار رئيسية
محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق السعودي البحريني
آخر الاخبار

محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يرأسان...

آخر الاخبار
السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء...

السعودية اليوم
وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل ضمن رؤية السعودية 2030
السعودية اليوم

وزير المالية: توفير 1.2 مليون فرصة عمل...

السعودية اليوم