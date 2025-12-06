الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة

كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز “بناء” تحصد المركز الأول في جائزة الملك خالد لعام 2025 م بينهم أطفال.. 12 قتيلا إثر إطلاق نار بفندق في جنوب إفريقيا كأس العرب.. الأردن يفوز على الكويت ويتأهل لدور الثمانية الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تأهّبًا للحالة المطرية المتوقعة على تبوك طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين المدينة المنورة وبغداد ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هيئة الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير
تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن ومواطنة حالتهما الطبية حرجة، عبر طائرة الاخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي لاستكمال علاجهما في المملكة.
وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.
— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) December 6, 2025