الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3422) دولار أمريكي، بارتفاع (0.28%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1424) يورو بنسبة (0.17%).