الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
المواطن - فريق التحرير

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3422) دولار أمريكي، بارتفاع (0.28%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1424) يورو بنسبة (0.17%).

