الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة

باشر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم اليوم، بلاغًا بوجود حادث مركبة داخل نفود النبقية شرق مدينة بريدة، ووجّه الفِرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي إلى الموقع، ومباشرة الحالات بزمن استجابة قياسي.

ونظرًا لطبيعة الموقع ووجود العديد من المتنزهين، جرت المباشرة بواسطة الإسعاف الجوي والفِرق الإسعافية الأرضية والتعامل الطبي مع الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة على الفور من قِبل طواقم طبية إسعافية متقدمة.

وأوضح مدير عام الفرع خالد بن صالح الخَضَر, أن مجموع الحالات بلغ حالتين متوسطة الخطورة, ونقلت فورًا إلى مستشفى بريدة المركزي أحدهما عن طريق الإسعاف الجوي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المتبعة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة خصوصًا خلال فترة الحالة المطرية أو في المواقع الصحراوية النائية، مؤكدةً أهمية التواصل عند الحاجة إلى الخدمة الإسعافية عبر رقم الطوارئ الموحَّد (997) أو من خلال تطبيق “أسعفني” على الأجهزة الذكية.