الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية

تُشكِّل الإطلالات الجبلية في أرجاء المدينة المنورة عوامل جاذبة تجمع بين الجمال الطبيعي والبُعد التاريخي الذي يجسّد تنوّعًا طبيعيًا وجغرافيًا تتميّز به المنطقة؛ مما يعزّز مكانتها وجهةً سياحيةً ذات طابع فريد.

وتحتضن المدينة المنورة مجموعة من الجبال التي ارتبط بعضها بأحداث تاريخية مهمة، أبرزها “جبل أحد” الذي يُعدّ من المعالم التاريخية والبيئية البارزة في المنطقة، و”جبال الجماوات” التي تمنح إطلالات واسعة على المسجد النبوي والمناطق المحيطة، إضافة إلى “جبل عير” الذي يُشكّل الحدّ الجنوبي لامتداد المدينة المنورة، وأحد المواقع التي تتيح فرصًا لاستكشاف الطبيعة وجمالها.

وتُسهم هذه الإطلالات الجبلية في تكوين مشاهد بانورامية خلابة، تمنح الزائر تجربة متكاملة تجمع بين المتعة البصرية والارتباط الثقافي بالمكان، وتوفّر بيئة مُلائمة لسياحة المغامرات مثل: المشي الجبلي، واستكشاف المسارات الطبيعية، وفرصة قيّمة لهواة التصوير والراغبين في قضاء أوقات هادئة بعيدًا عن صخب المدن.

وأسهمت الجهات المعنية بجهودٍ تطويرية لتهيئة عدد من المواقع الجبلية، عبر إنشاء مسارات مجهزة، وتوفير خدمات التوصيل التي تسهّل وصول الزوار وتعزز تجربتهم، إضافة إلى إقامة نقاط مشاهدة، وممرات معبدة، ومرافق خدمية، وأماكن مخصصة للاستراحة والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، فضلًا عن تجهيز مواقف للسيارات، وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد؛ لضمان سهولة الوصول والتنقل.

وتوفر الإطلالات الجبلية في المدينة المنورة فرصًا واعدة للاستثمار السياحي من خلال تطوير مجموعة من المقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية ذات الإطلالات المرتفعة، إلى جانب برامج سياحية تهدف إلى تنويع الأنشطة المقدمة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية بطريقة مستدامة، تحفظ البيئة وتدعم الاقتصاد المحلي، كما تشكل رافدًا مهمًا لتطوير القطاع السياحي، وتسهم في إبراز الهوية الطبيعية والتاريخية للمدينة المنورة وتعزيز جودة الحياة للساكنين والزوار، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع التجارب السياحية، وتقديم وجهات أكثر تنوعًا وجاذبية لزوار المنطقة من داخل المملكة وخارجها.