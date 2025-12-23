Icon

الاتحاد يتغلب على ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
الاتحاد يتغلب على ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير

تغلّب فريق الاتحاد السعودي على نظيره ناساف الأوزبكي، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا “للنخبة”.

وجاء هدف المواجهة الوحيد عند الدقيقة (57) عن طريق اللاعب كريم بنزيما.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد النقطي إلى (9) نقاط في المركز السادس، فيما بقي ناساف الأوزبكي متذيلًا للترتيب دون نقاط.

