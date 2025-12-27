الاتحاد يتغلّب على الشباب في دوري روشن

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
تغلّب فريق الاتحاد على نظيره الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.
وافتتح الاتحاد نتيجة الموجهة عند الدقيقة الـ(16) عن طريق لاعبه أحمد الغامدي، فيما أضاف زميله ستيفن بيرجوين الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(86).
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى (17) نقطة في المركز السادس، فيما بقي رصيد الشباب عند (8) نقاط في المركز الثالث عشر.