الاتحاد يتغلّب على الشباب في دوري روشن

تغلّب فريق الاتحاد على نظيره الشباب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن السعودي”.

وافتتح الاتحاد نتيجة الموجهة عند الدقيقة الـ(16) عن طريق لاعبه أحمد الغامدي، فيما أضاف زميله ستيفن بيرجوين الهدف الثاني عند الدقيقة الـ(86).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى (17) نقطة في المركز السادس، فيما بقي رصيد الشباب عند (8) نقاط في المركز الثالث عشر.