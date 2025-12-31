Icon

الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن Icon زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان Icon العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد Icon سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان Icon إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم Icon إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم Icon حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز Icon “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي Icon الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ مساءً
الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز الاتحاد على فريق نيوم بنتيجة 3-1 ليواصل انتصاراته في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء.

وتألق ستيفن برجفاين خلال ​المباراة، إذ ​قدم التمريرة الحاسمة لهدف روجر ​الذي منح ‌الاتحاد التقدم وسجل الجناح ‌الهولندي هدف الثاني ‍في الدقيقة 69.

قد يهمّك أيضاً
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن

النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن

وأدرك سعيد بن رحمة التعادل لنيوم ​من ركلة حرة متقنة ​في الدقيقة 27، واختتم البديل أحمد الغامدي أهداف الاتحاد من هجمة مرتدة في الوقت ​بدل الضائع.

ورفع الاتحاد، الذي فاز ⁠للمرة الثالثة تواليا في الدوري مع المدرب ‍سيرجيو كونسيساو، رصيده ‌إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وتجمد رصيد نيوم عند 17 نقطة ‌في المركز السابع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
الرياضة

دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا...

الرياضة
تعادل إيجابي بين القادسية وضمك بدوري روشن
الرياضة

تعادل إيجابي بين القادسية وضمك بدوري روشن

الرياضة
الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري...

الرياضة
مباراة جنونية.. الفيحاء والحزم يتعادلان سلبيًا في دوري المحترفين
الرياضة

مباراة جنونية.. الفيحاء والحزم يتعادلان سلبيًا في...

الرياضة
لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عددًا من القرارات بحق أندية الاتحاد والبيرق وعرعر ونجران
الرياضة

لجنة الانضباط والأخلاق تصدر عددًا من القرارات...

الرياضة
النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة ويواصل صدارة دوري روشن
الرياضة

النصر يتغلب على الأخدود بثلاثية نظيفة ويواصل...

الرياضة
الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرياض بدوري روشن
الرياضة

الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرياض بدوري...

الرياضة
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
الرياضة

النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري...

الرياضة