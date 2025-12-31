الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق اليابان العراق يعلن انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد سلمان للإغاثة يوزّع 646 سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت بالقصيم إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان جبل بور ني تيلونج المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة “ضوء” في القصيم حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة
فاز الاتحاد على فريق نيوم بنتيجة 3-1 ليواصل انتصاراته في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء.
وتألق ستيفن برجفاين خلال المباراة، إذ قدم التمريرة الحاسمة لهدف روجر الذي منح الاتحاد التقدم وسجل الجناح الهولندي هدف الثاني في الدقيقة 69.
وأدرك سعيد بن رحمة التعادل لنيوم من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 27، واختتم البديل أحمد الغامدي أهداف الاتحاد من هجمة مرتدة في الوقت بدل الضائع.
ورفع الاتحاد، الذي فاز للمرة الثالثة تواليا في الدوري مع المدرب سيرجيو كونسيساو، رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وتجمد رصيد نيوم عند 17 نقطة في المركز السابع.