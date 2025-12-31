الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية في دوري روشن

فاز الاتحاد على فريق نيوم بنتيجة 3-1 ليواصل انتصاراته في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء.

وتألق ستيفن برجفاين خلال ​المباراة، إذ ​قدم التمريرة الحاسمة لهدف روجر ​الذي منح ‌الاتحاد التقدم وسجل الجناح ‌الهولندي هدف الثاني ‍في الدقيقة 69.

وأدرك سعيد بن رحمة التعادل لنيوم ​من ركلة حرة متقنة ​في الدقيقة 27، واختتم البديل أحمد الغامدي أهداف الاتحاد من هجمة مرتدة في الوقت ​بدل الضائع.

ورفع الاتحاد، الذي فاز ⁠للمرة الثالثة تواليا في الدوري مع المدرب ‍سيرجيو كونسيساو، رصيده ‌إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وتجمد رصيد نيوم عند 17 نقطة ‌في المركز السابع.