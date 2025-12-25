Icon

في الجولة الـ11

الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرياض بدوري روشن

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ مساءً
الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الرياض بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه الرياض بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن ينجح الاتفاق في حسم المواجهة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، حيث افتتح اللاعب فرانسيسكو كالفو التسجيل في الدقيقة (90)، فيما عزز جورجينيو فينالدوم تقدم فريقه بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع عند الدقيقة (90+5).

وبهذه النتيجة، أضاف الاتفاق ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده وضعته سابعًا في سلم الترتيب بـ 15 نقطة، فيما تلقى الرياض خسارة جديدة في مشواره بالدوري مجمدةً رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الـ14.

