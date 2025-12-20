Icon

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية Icon المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع Icon مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل Icon من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي Icon المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة Icon الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى Icon خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٧ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وقلقيلية ورام الله، تخللها الاعتداء على عدد من الشبان بالضرب.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال مزارعي قرية سالم شرق مدينة نابلس من الوصول إلى أراضيهم واعتدت على أحدهم بالضرب، ترافق ذلك مع نصب عدة حواجز على مدخل قرية المغير شمال مدينة رام الله عرقلت حركة تنقل الفلسطينيين.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات في قلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات في قلقيلية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد