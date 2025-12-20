الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وقلقيلية ورام الله، تخللها الاعتداء على عدد من الشبان بالضرب.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال مزارعي قرية سالم شرق مدينة نابلس من الوصول إلى أراضيهم واعتدت على أحدهم بالضرب، ترافق ذلك مع نصب عدة حواجز على مدخل قرية المغير شمال مدينة رام الله عرقلت حركة تنقل الفلسطينيين.