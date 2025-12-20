الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن الخليل وقلقيلية ورام الله، تخللها الاعتداء على عدد من الشبان بالضرب.
وفي السياق، منعت قوات الاحتلال مزارعي قرية سالم شرق مدينة نابلس من الوصول إلى أراضيهم واعتدت على أحدهم بالضرب، ترافق ذلك مع نصب عدة حواجز على مدخل قرية المغير شمال مدينة رام الله عرقلت حركة تنقل الفلسطينيين.