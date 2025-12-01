الانتهاء من تنفيذ منظومة مشاريع مياه جنوب جدة وبدء استقبال طلبات العملاء

أكملت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الغربي مشاريع منظومة جنوب جدة من خلال تنفيذ 3 مشاريع رأسمالية للقطاع المائي، بأطوال شبكات تجاوزت (250) ألف متر طولي، وبخطوط رئيسة تجاوزت (16.5) ألف متر طولي، وبكُلفة مالية بلغت أكثر من (152) مليون ريال.

وبيّنت الشركة أن المشاريع المنفذة تضمنت مشاريع شبكات المياه وخطوط نقل رئيسة لخدمة أحياء (القرينية، الخمرة) لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع المائي وتحسين خدمات البنية التحتية بالمحافظة، وإيصال الخدمة لأكثر من (322) ألف مستفيد من السكان.

وأوضحت أن المشاريع المنفذة تأتي استكمالًا لمشاريع منظومة خدمات المياه بجنوب جدة، التي نُفذت سابقًا في أحياء (الأجاويد الشرقي والغربي وإسكان الأمير فواز، الألفية 1 و2، والهدى، والفيصل، والفضيلة) والمتضمنة شبكات المياه وخطوط نقل رئيسة وإنشاء محطة ضخ بطاقة استيعابية بلغت (95) ألف متر مكعب يوميًا، لدعم وتعزيز الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية المقدمة.

وأشارت الشركة إلى البدء في استقبال طلبات العملاء من سكان تلك الأحياء المستهدفة (القرينية – الخمرة) لإيصال الخدمة المطلوبة من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، والتواصل المباشر في حال وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد (8004411110) أو عبر قنواتها الرقمية، منوهة بضرورة التأكد من إرفاق جميع المستندات والبيانات المطلوبة لاكتمال الطلب.

وأكدت الشركة أن منظومة المشاريع المنفذة ستسهم في تحقيق الوفر المائي وزيادة نسب التغطية للأحياء غير المخدومة، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الموضوعة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، والسير بوتيرة متقدمة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.