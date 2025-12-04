Icon

البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
البريد السعودي يصدر طابعًا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” مجموعة طوابع تذكارية من فئة (3) ريالات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام, وتحتفي به دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية؛ بهدف ترسيخ الاهتمام بذوي الإعاقة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتحسين جودة الحياة لهم، وضمان حقوقهم وإشراكهم في جميع الأنشطة والفعاليات، عبر إبراز مواهبهم وقدراتهم المختلفة.

وجاء الإطلاق في الحفل الذي نظمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة واشتمل الحفل على إطلاق حملة بعنوان (قولها صح)، والتي تعبر عن المسمى الصحيح والمصطلح الرسمي المعتمد للأشخاص ذوي الإعاقة وجسد الطابع العديد من شخصيات الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في الحملة، وتعمل الهيئة بالتكامل مع مختلف القطاعات في رفع مستوى جودة الخدمات والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي “سبل” تواكب أبرز الأحداث الوطنية وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا هامًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.

