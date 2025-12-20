البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية

يُعدّ بلبل أبيض الخدّ (White-eared Bulbul) من الطيور المقيمة والملحوظة في منطقة الحدود الشمالية، حيث أصبح جزءًا من المشهد الطبيعي اليومي في الحدائق العامة والمزارع والأحياء السكنية، مستفيدًا من وفرة الأشجار والمسطحات الخضراء, ويتميّز هذا الطائر بريشه الداكن مع بقعة بيضاء واضحة على الخدّ، إضافة إلى صوته العذب الذي يضفي حيوية خاصة على الأجواء، لا سيما خلال ساعات الصباح.

ويُعرف البلبل أبيض الخدّ بقدرته العالية على التكيّف مع الظروف البيئية المتباينة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك تقلبات الطقس بين البرودة شتاءً والحرارة صيفًا، ويعتمد في غذائه على الفواكه والحبوب ورحيق الأزهار، إضافة إلى الحشرات الصغيرة؛ مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والمساعدة في مكافحة بعض الآفات الزراعية, كما يُلاحظ نشاطه الاجتماعي وحركته الدائمة بين الأشجار والأسوار، وغالبًا ما يُشاهد في أزواج أو مجموعات صغيرة.

ويمثّل انتشار هذا الطائر في منطقة الحدود الشمالية مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن الغطاء النباتي وجودة البيئة المحلية، خاصة في المواقع التي تحظى بالاهتمام بالتشجير والعناية بالحدائق, ويحظى البلبل أبيض الخدّ باهتمام محبي الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي، لما يتمتع به من حضور جمالي وصوت مميز، مما يعزز الوعي بأهمية التنوع الحيوي وضرورة المحافظة على الموائل الطبيعية التي تدعم استمرارية هذه الكائنات في بيئة المنطقة.