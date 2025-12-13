البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومترجم وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا

أعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان مساء اليوم: “قُتل جنديان أمريكيان ومترجم مدني أمريكي، وأُصيب ثلاثة آخرون اليوم في تدمر بسوريا. وقع الهجوم أثناء عمل الجنود مع قائد بارز. وكانت مهمتهم دعم العمليات الجارية لمكافحة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب في المنطقة”، وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يجري حاليا تحقيقا في الهجوم.

مقتل جنديين أمريكيين

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم “داعش” في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وقتله.

ومن جانبه، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: “قُتل المجرم الذي نفذ هذا الهجوم على يد القوات الشريكة، فليعلم الجميع، إن استهدفتم أمريكيين – في أي مكان في العالم – فستقضون ما تبقى من حياتكم القصيرة المليئة بالقلق، وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم، وتجدكم، وتقتلكم بلا رحمة”.

تحليق مكثف للطائرات

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بسماع أصوات إطلاق رصاص في مدينة تدمر تزامنا مع زيارة وفد من التحالف الدولي، كما شهدت المنطقة تحليقا مكثفا لطائرات أمريكية واستنفارا أمنيا.

من جهتها نقلت قناة وسائل إعلام أن وفدا من التحالف تعرض لإطلاق نار في تدمر ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية وقوات الأمن السورية.

وكان وفد أمريكي، جال اليوم في مدينة تدمر، حيث زار المدينة الأثرية قبل أن يتجه نحو مبنى المخابرات السابق، للقاء قوات الأمن العسكري المنتشرة في المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري.