Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

البنك المركزي يخفض رسوم الخدمات البنكية للأفراد

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
البنك المركزي يخفض رسوم الخدمات البنكية للأفراد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي سيحل محل “التعرفة البنكية” المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.

ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

قد يهمّك أيضاً
البنك المركزي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل

البنك المركزي يُلغي ترخيص شركة فاس للتمويل

خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال

خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال

ويتضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ويسري الدليل على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته، بما في ذلك شركات المدفوعات التي تقدم العديد من الخدمات المالية، ليكون هذا الدليل هو الإصدار الأول من حيث المؤسسات المالية المشمولة به، والإصدار الثالث للقطاع البنكي. ويمكن الاطلاع على “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” من خلال زيارة (الرابط​).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد