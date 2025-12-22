البنك المركزي يخفض رسوم الخدمات البنكية للأفراد

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إصدار دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي سيحل محل “التعرفة البنكية” المعمول بها حاليًا بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.

ويهدف دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم التحول الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية.

ويتضمن دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

ويسري الدليل على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته، بما في ذلك شركات المدفوعات التي تقدم العديد من الخدمات المالية، ليكون هذا الدليل هو الإصدار الأول من حيث المؤسسات المالية المشمولة به، والإصدار الثالث للقطاع البنكي. ويمكن الاطلاع على “دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية” من خلال زيارة (الرابط​).