“البيئة” تطلق حملة “ضمانك المحلي” لتعزيز الممارسات الزراعية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حملة توعوية جديدة بعنوان “ضمانك المحلي”؛ للتعريف ببرنامج الممارسات الزراعية السعودية الجيدة في المملكة Saudi G.A.P، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، ورفع جودة وسلامة الغذاء، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حملة ضمانك المحلي

وتأتي الحملة ضمن منظومة متكاملة من المبادرات، التي تنفذها الوزارة لدعم المنتجات الوطنية، وترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة، وتعزيز ثقة المستهلك، وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي وتمكين الممارسات الزراعية المستدامة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تسلط الضوء على أهمية تبنّي الممارسات الزراعية السعودية الجيدة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، ودورها في ضمان سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة العمليات الزراعية، إضافة إلى دعم المزارعين والفنيين وتطوير مهاراتهم بما يعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وأشارت “البيئة” إلى أن برنامج (سعودي قاب) يضم مجموعة من المعايير الفنية الوطنية، التي تُطبّق على الإنتاج الزراعي؛ لضمان سلامة الغذاء واستدامته، وحماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ويسهم البرنامج في تنظيم إدارة المزارع، وتطبيق برامج مكافحة الآفات والمخاطر الزراعية، والمحافظة على صحة العاملين وحقوقهم، إلى جانب فتح منافذ تسويقية للمنتجات المحلية ورفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الحملات التوعوية، من بينها “شتانا صح” و”عدسة البيئة”.