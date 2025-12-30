التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة
قالت التأمينات الاجتماعية إن النظام أجاز للمشترك الذي يعود للعمل بعد حصوله على تعويض الدفعة الواحدة بعد تاريخ 1/1/1422هـ إعادة احتساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك بشرط أن يرد المبلغ كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته لعمل خاضع للنظام.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.