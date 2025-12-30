Icon

حصاد اليوم

التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٩ مساءً
التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن النظام أجاز للمشترك الذي يعود للعمل بعد حصوله على تعويض الدفعة الواحدة بعد تاريخ 1/1/1422هـ إعادة احتساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك بشرط أن يرد المبلغ كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته لعمل خاضع للنظام.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

