التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية الثقوب الزرقاء في البحر الأحمر.. ظاهرة بحرية نادرة وموئل ذو قيمة بيئية عالية ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية / قطر السريع
قالت التأمينات الاجتماعية إن واقعة استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تؤثر على أهلية استحقاقها للتعويض ضمن منفعة الأمومة.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.