التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٥ مساءً
فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن واقعة استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تؤثر على أهلية استحقاقها للتعويض ضمن منفعة الأمومة.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

وجود سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي

التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

