التأمينات الاجتماعية توضح شرط التدريب للاستفادة من برنامج ساند

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
قالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط ساند الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة وللاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف يمكن زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: هنا.
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.