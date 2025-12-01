Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

التأمينات الاجتماعية توضح شرط التدريب للاستفادة من برنامج ساند

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
التأمينات الاجتماعية توضح شرط التدريب للاستفادة من برنامج ساند
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه من شروط ساند الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة وللاستفادة من خدمات التدريب والتوظيف يمكن زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: هنا.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

