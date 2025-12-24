التأمينات: الالتحاق ببرنامج تمهير لا يؤثر على استحقاق المعاش

قالت التأمينات الاجتماعية إن الالتحاق ببرنامج تمهير لا يؤثر على استحقاق المعاش للمستفيد.

خطوات التسجيل في تمهير

ويمكن التسجيل في برنامج تمهير من خلال اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى بوابة العمل “طاقات”.

– اختيار برنامج “تمهير” من بين قائمة البرامج المتاحة.

– النقر على “تقدم هنا” لبدء عملية التسجيل.

– إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك: “رقم حساب مصرفي صالح (آيبان) باسم المتدرب، وموقع السكن والعنوان الفعلي، وبيانات التعليم”.

– النقر على أيقونة “إرفاق” لتحميل الشهادة، ثم النقر على “تأكيد”، لإرسال الشهادة.

– التحقق من أن المؤهل المسجل في البرنامج من المؤهلات التابعة لوزارة التعليم ويتوافق مع متطلبات التسجيل في برنامج تمهير.

– الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها والتأكد من ملاءمتها لك، ثم النقر على أيقونة “تقديم”.

– سيتم إرسال إشعار إلى المتقدم عبر البريد الإلكتروني وعلى بوابة “طاقات” بشأن أهليته للبرنامج.

– إذا كان المتقدم مؤهلاً، فيمكنه البحث عن فرص “تمهير” وتقديم طلبات التقديم.

شروط التسجيل في تمهير

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز العمر 30 عاماً.

– ألا يكون المتقدم لديه خبرة عملية سابقة في أحد القطاعين العام أو الخاص تتجاوز سنة ميلادية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسيين).

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى.

– ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا وأستنفذ الفرص التدريبية المتاحة وعددها (2) بما مجموعه (6) أشهر تدريبية كحد أقصى للفرصتين التدريبيتين معاً وفق ضوابط وشروط الانسحاب وضوابط وشروط الحصول على فرصة تدريبية أخرى.