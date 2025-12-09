التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

أعلنت التأمينات الاجتماعية، فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من برنامج “النخبة” المنتهي بالتوظيف، الذي يهدف من خلاله لتأهيل المواهب وتطوير الكفاءات الواعدة من الشباب حديثي التخرج، عبر عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن برنامج “النخبة” عبارة عن برنامج تدريبي مدته (6) أشهر، يركز على بناء وتطوير مهارات المتدربين من خلال منح المرشحين التدريب العملي داخل مختلف القطاعات والإدارات في التأمينات الاجتماعية، لعيش تجربة متكاملة في بيئة العمل، مع فرص للحصول على تدريب عملي لدى جهات رائدة في سوق العمل حسب التخصصات، إضافة إلى برامج تدريبية مع أفضل الجامعات العالمية، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.

الهدف من البرنامج

وأبانت أن البرنامج يستهدف السعوديين من الجنسين من خريجي التخصصات التالية: (العلوم الإكتوارية، والاقتصاد وعلوم الحاسب، وهندسة برمجيات الحاسب، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتقنية المعلومات، وهندسة الحاسب الآلي، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين وإدارة المخاطر، والهندسة الصناعية، والعلاقات العامة، والمحاسبة، والمالية، وإدارة مشاريع، والقانون، والإعلام الرقمي، والتسويق، والحوكمة).

وحددت التأمينات الاجتماعية عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج، منها: ألا يتجاوز عمر المتقدم (25) عامًا، وأن يكون من حديثي التخرج، وحاصلًا على البكالوريوس من جامعات معتمدة في التخصصات المستهدفة، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من (4)، و(4/5) للجامعات التي يكون معدلها من (5) أو ما يعادلها، لافتة الانتباه إلى أن المتقدمين سيخضعون لعددٍ من الاختبارات، إضافة إلى المقابلات الشخصية.

مكافآت شهرية

وأشارت إلى أن الخريجين الذين سينضمون للبرنامج سيحصلون على العديد من المزايا، منها عقد تدريبي بمكافأة شهرية مع إجازات مدفوعة الأجر، كما سيُسَجَّل المتدرب بالتأمينات الاجتماعية إلى جانب حصوله على تأمين طبي يشمل الوالدين، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم للبرنامج عبر الرابط، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر حتى 9 يناير 2026.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية أطلقت برنامج “النخبة”، إيمانًا منها بأهمية صقل واستثمار مهارات الكوادر الوطنية الشابة عبر تقديم التعليم النظري والتطبيق العملي للمتدربين في بيئة عمل حقيقية، لتأهيلهم للعمل في مختلف الميادين، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لخدمة عملاء المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل، وهو ما سيسهم في تأهيل جيل متميز في قطاع الحماية التأمينية.