Icon

سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة Icon طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك Icon وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة Icon الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر Icon ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي Icon ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان  Icon 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع Icon دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر

التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ صباحاً
التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت التأمينات الاجتماعية، أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف

السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية

السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد