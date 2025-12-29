التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري
أكدت التأمينات الاجتماعية، أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في النظام هو 15 سنة طبقًا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.