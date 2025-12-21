Icon

التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد،  استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex من الطرازات 1090, 90 LB، و552, 52.5 LB .

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن سبب الاستدعاء احتمالية انفصال الأوزان عن المقبض أثناء الإستخدام، مما قد يتسبب في خطر الإصابة.

