التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex من الطرازات 1090, 90 LB، و552, 52.5 LB .

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن سبب الاستدعاء احتمالية انفصال الأوزان عن المقبض أثناء الإستخدام، مما قد يتسبب في خطر الإصابة.