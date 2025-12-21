التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex

القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم” السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي “السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex من الطرازات 1090, 90 LB، و552, 52.5 LB .
وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن سبب الاستدعاء احتمالية انفصال الأوزان عن المقبض أثناء الإستخدام، مما قد يتسبب في خطر الإصابة.
