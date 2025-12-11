التجارة: استدعاء 113 مركبة جاكوار لخلل في الوسادة الهوائية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (113) مركبة جاكوار “E Pace”, موديل 2021 إلى 2024، لاحتمالية تمزق الوسادة الهوائية للراكب حال انتفاخها، مما يزيد من خطر الإصابة، إضافة إلى احتمالية تسرب الغازات الساخنة أثناء انتفاخ الوسادة، قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001190190)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).