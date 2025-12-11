التجارة: استدعاء 113 مركبة جاكوار لخلل في الوسادة الهوائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (113) مركبة جاكوار “E Pace”, موديل 2021 إلى 2024، لاحتمالية تمزق الوسادة الهوائية للراكب حال انتفاخها، مما يزيد من خطر الإصابة، إضافة إلى احتمالية تسرب الغازات الساخنة أثناء انتفاخ الوسادة، قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.

استدعاء 113 مركبة جاكوار

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001190190)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (http://Recalls.sa).