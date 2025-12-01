التجارة: استدعاء 44 محركًا بحريًا من طراز هوندا BF250D

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 44 محركًا بحريًا من نوع هوندا BF250D، والمصنّعة بين عامي 2020 و2023، إثر رصد احتمالية حدوث كسر في عمود التحويل لناقل الحركة، قد يتسبب في تعطّل خاصية التحويل إلى الوضع العكسي، ما يرفع احتمالية وقوع تصادم أو فقدان القدرة على إيقاف القارب في الوقت المناسب.
وأوضحت التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخلل الفني يستدعي التوقف الفوري عن استخدام القوارب المزوّدة بالمحركات المشمولة، حرصًا على سلامة المستخدمين، مؤكدة أهمية التحقق من شمولية الرقم التسلسلي عبر موقع الاستدعاءات الرسمي Recalls.sa.
ودعت وزارة التجارة، ملاك المحركات إلى التواصل مع الشركة الموردة لترتيب زيارة فني مختص لإجراء الإصلاحات اللازمة مجّانًا، وذلك دون أي تكاليف إضافية على المستهلك.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء
44 محرك بحري (هوندا)
🔍 الطراز: BF250D
🗓 2020 – 2023
🔻 لاحتمالية حدوث كسر في عمود التحول لناقل الحركة، قد يؤدي إلى عدم القدرة على التحويل للوضع العكسي، مما قد يتسبب في خطر وقوع اصطدام أو عدم القدرة على ايقاف القارب.
‼️ (ندعوكم إلى التوقف الفوري… pic.twitter.com/owZOwYjSbX
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) December 1, 2025