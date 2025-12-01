التجارة: استدعاء 44 محركًا بحريًا من طراز هوندا BF250D

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 44 محركًا بحريًا من نوع هوندا BF250D، والمصنّعة بين عامي 2020 و2023، إثر رصد احتمالية حدوث كسر في عمود التحويل لناقل الحركة، قد يتسبب في تعطّل خاصية التحويل إلى الوضع العكسي، ما يرفع احتمالية وقوع تصادم أو فقدان القدرة على إيقاف القارب في الوقت المناسب.

استدعاء 44 محركًا بحريًا

وأوضحت التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، أن الخلل الفني يستدعي التوقف الفوري عن استخدام القوارب المزوّدة بالمحركات المشمولة، حرصًا على سلامة المستخدمين، مؤكدة أهمية التحقق من شمولية الرقم التسلسلي عبر موقع الاستدعاءات الرسمي Recalls.sa.

ودعت وزارة التجارة، ملاك المحركات إلى التواصل مع الشركة الموردة لترتيب زيارة فني مختص لإجراء الإصلاحات اللازمة مجّانًا، وذلك دون أي تكاليف إضافية على المستهلك.