التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية

ضبطت الفرق الرقابية المشتركة لوزراتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية، مصنعاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس يقوم بإنقاص أعداد المناديل الورقية داخل العبوات.
جاء ذلك أثناء زيارة مشتركة نفذتها الفرق الرقابية لأحد المصانع في منطقة الرياض، استهدفت الوقوف على جودة المنتجات المصنعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، وتم سحب عينات من خطوط الإنتاج، وإحالتها إلى مختبرات الفحص المتخصصة تحت إشراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضحت التقارير الفنية الصادرة من مختبرات الهيئة مخالفة المصنع للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة لعدم تطابق عدد المناديل داخل العبوة مع العدد المعلن على المنتج، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
وتؤكد وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استمرار جهودها الرقابية التشاركية للحفاظ على جودة المنتجات المتداولة في السوق السعودية، ومكافحة أي ممارسات مضللة، بما يعزز ثقة المستهلك في المنتجات المصنعة محلياً.