لمرحلة الإقامة الطبية

التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن التقديم على مقاعد الابتعاث من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

