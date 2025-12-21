التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم” السعودية تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية SPI تكليف نجلاء العمر متحدثًا رسميًا لديوان المظالم ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي “السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025
أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.
وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن التقديم على مقاعد الابتعاث من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
