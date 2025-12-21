التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا

أعلنت وزارة التعليم بدء التقديم على مقاعد الابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن التقديم على مقاعد الابتعاث من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.