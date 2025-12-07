التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الـ 15 للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات “عين”، أو عبر “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشرًا عبر تردد (12437) على “عرب سات”؛ صباحًا، ويعاد طوال اليوم؛ وذلك لصفوف: المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.