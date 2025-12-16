التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك في جميع المدارس التابعة لها، وكذلك في محافظة حفر الباطن.
وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس” يأتي القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية”.
وشددت إدارة تعليم الشرقية، على أهمية متابعة الدروس والمهام التعليمية عبر منصة “مدرستي”، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تقرّر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في جميع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ومحافظة… pic.twitter.com/57D6GoWlA4
— إدارة تعليم الشرقية (@MOE_EPR) December 16, 2025