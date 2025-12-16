Icon

التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك في جميع المدارس التابعة لها، وكذلك في محافظة حفر الباطن.

الدراسة عن بعد غدًا

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس” يأتي القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية”.

وشددت إدارة تعليم الشرقية، على أهمية متابعة الدروس والمهام التعليمية عبر منصة “مدرستي”، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.

