الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي

وقف معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، على حركة السفر وسير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد الإدريسي، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبو عباة, وعدد من قيادات مطار الملك خالد الدولي.
وتفقد معالي الجاسر سير العمليات التشغيلية في مرافق المطار والإجراءات المتخذة لاستعادة انسيابية حركة السفر في الصالات، كما استمع في مركز العمليات إلى عرض فني من رئيس شركة مطارات القابضة عن سير العمليات التشغيلية في المطار، ومعدل انضباط رحلات الطيران، موجهًا بتكثيف الأداء وتطوير تجربة السفر وتسهيل حركة تنقل المسافرين وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وتطبيق “لائحة حماية المسافرين”.
ووجّه بإجراء المراجعات اللازمة لضمان استدامة الانضباط التشغيلي في مختلف الظروف.