الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار

أعربت الجزائر، عن بالغ قلقها إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت بالجمهورية اليمنية، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس أمن اليمن واستقراره ووحدته الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس، تثمينها لجميع المساعي المبذولة لاحتواء هذه الأزمة عبر السبل السلمية، مجددة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب اليمن مزيدًا من التصعيد والتوتر والانقسام.

ودعت الجزائر جميع الأطراف اليمنية المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة وضبط النفس، والالتزام بخيار الحوار، بما يتيح استئناف المسار السياسي الشامل، ويكفل استعادة الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.