الجزائر تمنع تطبيقات النقل.. قرار يثير الجدل

تعمل الجزائر على تشديد العقوبات في قانون المرور الجديد، رافعة بذلك العقوبة على ممارسي نشاط نقل الأشخاص بدون رخصة، بما يُهدد بوقف نشاط تطبيقات النقل بشكل كامل، ما فجر الجدل بين مهنيي القطاع حول مستقبل هذه السيارات المطلوبة بشكل واسع.

جاء هذا في إطار مشروع قانون المرور، الذي ناقشته أمس السبت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي يضم 190 مادة، عقب تنظيم سلسلة من الاجتماعات خُصصت للاستماع إلى آراء مسؤولين وخبراء ومختصين في المجال، بهدف إثراء النص وتدعيمه بالمقترحات اللازمة.

وفتح البُند الخاص بالعقوبات المسلطة على ممارسي نشاط النقل الخاضع للرخصة دون الحصول عليها، بالتوقيف الفوري للمركبة، وغرامة تصل إلى 30 مليون سنتيم (13 ألف دولار) جدلاً واسعاً في البلاد. إذ يُهدد بوقف كلي للسائقين الذين يشتغلون في إطار مؤسسات النقل الناشئة عبر التطبيقات، كون هذه الأخيرة، غير معترف بها من قبل وزارة النقل، والمصالح الأمنية، رغم أنها تنشط منذ سنوات في الجزائر، وتحوَّلت إلى أحد أبرز وسائل النقل بالنسبة للأشخاص.

وفي هذا الشَّأن، قال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، إن “العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد، يمكن أن تحدَّ أو تُقلل من الحوادث التي يتسبب فيها العامل البشري، كون الأخير يلعب دورا، في ارتفاع أرقامها، ما يعني أنها خطوة إيجابية، حيث أننا نرى الكثير من المناورات والسرعة المفرطة والسياقة بدون رخصة، التي تؤدي كلها في النهاية إلى مآسي، كوننا كمنظمة مع تجديد العقوبات وفرض صرامة في هذا الأمر”.