الجليد يتسبب في حوادث وإصابات خطيرة بألمانيا

شهدت شوارع ألمانيا عدة حوادث خطيرة بسبب الطرق الزلقة نتيجة الجليد، خاصة في سكسونيا حيث سجلت الشرطة 32 حادثًا حتى صباح الأحد. وفي برلين، تجاوزت حالات المصابين بالكسور طاقة غرف الطوارئ.

وأفادت الشرطة بسقوط حوادث متعددة نتيجة فقدان السيطرة على السيارات، منها حادث بمدينة تسفيكاو جنوب سكسونيا أسفر عن خسائر مادية بلغت 23 ألف يورو دون إصابات، وحوادث أخرى في هيسن أدت إلى إصابات خطيرة لشابين 19 و20 عامًا، وأخرى لشابة 18 عامًا بجروح طفيفة.

وتتوقع خدمة الأرصاد استمرار الطرق الزلقة حتى منتصف الصباح، قبل ذوبان طبقة الجليد مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة.