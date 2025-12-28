الجليد يتسبب في حوادث وإصابات خطيرة بألمانيا

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
شهدت شوارع ألمانيا عدة حوادث خطيرة بسبب الطرق الزلقة نتيجة الجليد، خاصة في سكسونيا حيث سجلت الشرطة 32 حادثًا حتى صباح الأحد. وفي برلين، تجاوزت حالات المصابين بالكسور طاقة غرف الطوارئ.
وأفادت الشرطة بسقوط حوادث متعددة نتيجة فقدان السيطرة على السيارات، منها حادث بمدينة تسفيكاو جنوب سكسونيا أسفر عن خسائر مادية بلغت 23 ألف يورو دون إصابات، وحوادث أخرى في هيسن أدت إلى إصابات خطيرة لشابين 19 و20 عامًا، وأخرى لشابة 18 عامًا بجروح طفيفة.
وتتوقع خدمة الأرصاد استمرار الطرق الزلقة حتى منتصف الصباح، قبل ذوبان طبقة الجليد مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة.