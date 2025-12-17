Icon

الجميعة: حرية التعبير لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المجتمعية

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
الجميعة: حرية التعبير لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المجتمعية
المواطن - فريق التحرير

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة اليونسكو، أمس الأول، عن تراجع حرية التعبير في العالم 10%، وقلق 87% من شعوب العالم من الأخبار المضللة.

وعلق الكاتب والإعلامي أحمد الجميعة في مقال له بعنوان (تقرير «اليونسكو» وأزمة حرية التعبير!) بصحيفة عكاظ على تقرير اليونسكو بقوله: “إن هذه الأرقام تلخص جانبين مهمين؛ (الأول) أن حرية الفكر التي تسبق حرية التعبير استعادت توازنها في تقدير المصالح المجتمعية، والنأي بنفسها عن حالة الصراع والانسياق خلف الشعارات الملونة والمسيّسة، وخصوصاً العابرة للحدود عبر الفضاء السيبراني”.

وأضاف “الأمر (الثاني) أن حرية التعبير لا تعني الانفلات من مصفوفة القيم المجتمعية، والتشريعات والأنظمة القانونية، وهو ما يعني أن الحرية أصبحت مسؤولة، وهذه المسؤولية أصبحت مكلفة في التحقق من المعلومات ومصادرها، والهامش المتاح لتناولها، فضلاً عن تفاعلية وتشاركية الجمهور التي شكّلت هي الأخرى ضغطاً على حرية التعبير في أي مجتمع”.

وتابع  أن حرية التعبير التي كانت شعاراً لعقود من الزمن في تمرير أجندات، وتسييس مواقف، وإثارة وتأزيم الرأي العام؛ لم تعد اليوم بذات القدر الذي يمكن التعويل عليه في تحقيق مصالح القوى الأكثر نفوذاً وتأثيراً في العالم.

وأضاف الجميعة: “أكبر دليل على ذلك، الخطوة التي أقدم عليها البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوعين؛ بتخصيص أيقونة في موقعه الإلكتروني ينتقد فيها علناً المضامين المتحيزة لوسائل الإعلام ومنصات التواصل؛ مما يعني ضمناً تقييد الحرية الإعلامية، والسبب ببساطة لأن الإعلام أصبح جزءاً من الصراع السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي”.

وختم الجميعة بقوله : “الخلاصة أن حرية التعبير لا تشهد تراجعاً عالمياً فقط، وإنما تعيش أزمة حقيقية في تحولها من حرية تعكس الواقع إلى حرية تسعى إلى تشكيل هذا الواقع”.

