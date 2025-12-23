Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سيفرسك

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سيفرسك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، انسحابه من بلدة سيفرسك في شرق البلاد بعدما كانت القوات الروسية أعلنت في 11 ديسمبر الجاري السيطرة عليها.

وجاء في منشور لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر تطبيق تليغرام، “حفاظا على أرواح جنودنا والقدرات القتالية لوحداتنا، انسحب المدافعون الأوكرانيون من البلدة”.

قد يهمّك أيضاً
إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني

إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني

زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا

زيلينسكي يقيل قائدًا عسكريًا كبيرًا

الانسحاب من سيفرسك

كما أوضحت هيئة الأركان أن “الجنود الروس تمكنوا من التقدم نظرا إلى تفوقهم العددي والضغط المتواصل من مجموعات هجومية صغيرة في أحوال جوية صعبة”.

وشرحت أن القوات الروسية “تتمتع بتفوق كبير عديدا وعتادا، وتُواصِل عملياتها الهجومية رغم تكبُّدها خسائر كبيرة”.

وكانت روسيا أعلنت قبل أقل من أسبوعين السيطرة على بلدة سيفرسك التي كانت على هذه الجبهة أحد آخر الجيوب التي تحول دون تقدُّم القوات الروسية إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين.

وطال الدمار قسما كبيرا من سيفرسك التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 11 ألفا قبل الحرب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد