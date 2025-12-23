الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سيفرسك

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، انسحابه من بلدة سيفرسك في شرق البلاد بعدما كانت القوات الروسية أعلنت في 11 ديسمبر الجاري السيطرة عليها.

وجاء في منشور لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر تطبيق تليغرام، “حفاظا على أرواح جنودنا والقدرات القتالية لوحداتنا، انسحب المدافعون الأوكرانيون من البلدة”.

الانسحاب من سيفرسك

كما أوضحت هيئة الأركان أن “الجنود الروس تمكنوا من التقدم نظرا إلى تفوقهم العددي والضغط المتواصل من مجموعات هجومية صغيرة في أحوال جوية صعبة”.

وشرحت أن القوات الروسية “تتمتع بتفوق كبير عديدا وعتادا، وتُواصِل عملياتها الهجومية رغم تكبُّدها خسائر كبيرة”.

وكانت روسيا أعلنت قبل أقل من أسبوعين السيطرة على بلدة سيفرسك التي كانت على هذه الجبهة أحد آخر الجيوب التي تحول دون تقدُّم القوات الروسية إلى مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين.

وطال الدمار قسما كبيرا من سيفرسك التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 11 ألفا قبل الحرب.