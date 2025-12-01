Icon

بعد شنه هجمات جديدة ضد قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يتقدم في ولايتي شمال وغرب كردفان

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
الجيش السوداني يتقدم في ولايتي شمال وغرب كردفان
المواطن - فريق التحرير

حقق الجيش السوداني تقدمًا جديدًا في ولايتي شمال وغرب كردفان, بعد شنه هجمات ضد قوات الدعم السريع في محاور مدينتي الأبيض والنهود الخوي، وفق ما أورته اليوم، وسائل إعلامية نقلًا عن مصادر عسكرية.

وذكرت ذات المصادر أن قوات الجيش نفذت هجمات برية مدعومة بضربات المدفعية الثقيلة على تجمعات “قوات الدعم السريع” في مناطق غرب مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، وبينها العيارة وأبو قعود وأبو سنون وأم صميمة.

وأضافت أن “قوات الجيش هاجمت أيضًا بطائرات مسيرة تجمعات الدعم السريع في محور النهود الخوي بولاية غرب كردفان، ودمرت شاحنات وقود إمداد عسكري للدعم السريع”.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من تحقيق الجيش السوداني تقدمًا في المناطق الواقعة شمال وغربي مدينة الأبيض، في إطار سعيه للسيطرة على ولاية شمال كردفان.

