الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن.

وقالت الوزارة بحسب الإخبارية، إنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بحقوق المعتمرين.