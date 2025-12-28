الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن.
وقالت الوزارة بحسب الإخبارية، إنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بحقوق المعتمرين.