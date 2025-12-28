Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٦ مساءً
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن.

وقالت الوزارة بحسب الإخبارية، إنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بحقوق المعتمرين.

قد يهمّك أيضاً
3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك

3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك

تفاصيل الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في جدة

تفاصيل الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في جدة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء أداء المناسك
السعودية اليوم

3 توصيات هامة من الحج والعمرة أثناء...

السعودية اليوم