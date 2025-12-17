الحقيل يزور الحدود الشمالية ويدشّن مشاريع بـ400 مليون ريال

زار معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، منطقة الحدود الشمالية، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، أمير المنطقة، وناقشا سبل تعزيز العمل البلدي، وتطوير الخدمات، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الزيارة تدشين مشاريع صيانة وتشغيل بأكثر من 400 مليون ريال، إلى جانب إطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في المنطقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري ورفع موثوقيته.

واطلع معاليه على أداء أمانة منطقة الحدود الشمالية في تقديم الخدمات البلدية، واجتمع بقيادات الأمانة لمناقشة أبرز الإنجازات الحالية والخطط المستقبلية، مؤكدًا أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما التقى عددًا من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، تأكيدًا على نهج الوزارة في التواصل المباشر وربط التخطيط بالميدان.

وشملت الزيارة عرضًا لأهم المشاريع الاستثمارية المستقبلية والإنجازات البلدية في المنطقة، وتكريم المانحين في حملة “جود المناطق” للنسخة السابقة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية مع جهات مختلفة لتعزيز جودة الخدمات وكفاءة تنفيذ المشاريع. كما تابع معاليه سير العمل على منصة “سيتي فيو”، وعقد اجتماعًا مع قيادات الأمانة لمناقشة المشاريع والخطط التشغيلية.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت الاطلاع على مركز الأعمال؛ ومنح أرض الحرس الوطني، وزيارة مشروع غصون عرعر الإسكاني، وحديقة غصون عرعر، للوقوف على واقع المشاريع على أرض الواقع.

وأكد وزير البلديات والإسكان، أن منطقة الحدود الشمالية شهدت خلال السنوات الخمس الماضية (2021–2025) ضخ استثمارات تجاوزت 2.5 مليار ريال في مشاريع خدمية وبلدية وإسكانية، أسهمت في رفع جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن هذه المشاريع تمثل مسيرة متكاملة للنهوض بمنطقة الحدود الشمالية، وتعزز مكانتها كواجهة استراتيجية شمالية للمملكة، وترفع من جاذبيتها للسكان والزوار والمستثمرين.