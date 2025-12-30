الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية

ثمنت الحكومة اليمنية المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين وخفض التصعيد ومنع انزلاق المحافظات الشرقية في البلاد إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة في بيان دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد الأمن المحلي وتقوض جهود التهدئة.

وأكد البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ترحيب الحكومة الكامل وتأييدها المطلق لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية الأمن المحلي وصون وحدة وسيادة الدولة والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية من اليمن.

وقالت الحكومة “إن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني كونه إجراء دستوريًا مشروعًا تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة”.