Icon

الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية Icon تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس Icon الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن Icon طيران ناس يدعم بطولة النخبة للبوتشيا كناقلٍ رسمي ضمن برامجه لتمكين ذوي الإعاقة Icon تعيين الشيخ عبدالله الحنيني متحدثًا رسميًا لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي Icon ضبط مخالف بحوزته حطب محلي في الشرقية Icon التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة Icon القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي Icon بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير Icon ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جددت دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة

الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٩ مساءً
الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ثمنت الحكومة اليمنية المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين وخفض التصعيد ومنع انزلاق المحافظات الشرقية في البلاد إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة في بيان دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد الأمن المحلي وتقوض جهود التهدئة.

قد يهمّك أيضاً
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن

السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة

السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام...

وأكد البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ترحيب الحكومة الكامل وتأييدها المطلق لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية الأمن المحلي وصون وحدة وسيادة الدولة والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية من اليمن.
وقالت الحكومة “إن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني كونه إجراء دستوريًا مشروعًا تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين هجوم كاراك الإرهابي في باكستان
السعودية اليوم

السعودية تدين هجوم كاراك الإرهابي في باكستان

السعودية اليوم
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
أخبار رئيسية

السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من...

أخبار رئيسية
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حمص
السعودية اليوم

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على مسجد...

السعودية اليوم
الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
السعودية اليوم

الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها...

السعودية اليوم
السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال وترفض الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال
أخبار رئيسية

السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال وترفض...

أخبار رئيسية
تركي المالكي: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد سيتم التعامل معها بهدف حماية المدنيين
أخبار رئيسية

تركي المالكي: التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض...

أخبار رئيسية
الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع في حضرموت والمهرة
السعودية اليوم

الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع...

السعودية اليوم