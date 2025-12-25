الحكومة اليمنية ترحّب ببيان السعودية بشأن الأوضاع في حضرموت والمهرة

رحّبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر اليوم عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وما تضمّنه من موقف واضح ومسؤول إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود المملكة الحثيثة الرامية إلى احتواء التصعيد، وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمّنت في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، عاليًا الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واحترام الأطر المؤسسية للدولة ودور السلطات المحلية وبإشراف قوات التحالف.

وجدّدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها المملكة وتعويلها على تغليب المصلحة العامة وضبط النفس وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي ويحمي وحدة الصف الوطني.

وأكد البيان اليمني، أن استقرار محافظتي حضرموت والمهرة، وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

كما جددت موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية واستحقاقاتها الملزمة باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن القضية حقّقت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.