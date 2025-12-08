الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي

أكد عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، أن مؤتمر أبشر يمثل مظلة رئيسية تحتضن عددًا كبيرًا من المبادرات والفعاليات الرقمية التي تُنظَّم ضمنه، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في دعم عملية التحول الرقمي ورفع جودة الحياة بالمملكة، عبر تمكين المواهب الوطنية وتعزيز الابتكار التقني.

وأوضح الحمادي في تصريحات إلى “المواطن” على هامش اللقاء التعريفي لمؤتمر أبشر، أن من أبرز المبادرات التي يضمها المؤتمر مبادرة أبشر طويق، التي استفاد منها عشرات الآلاف بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، حيث يحصل المشاركون من خلالها على شهادات احترافية تعزز فرصهم في مختلف المجالات التقنية، وتمنحهم مهارات حديثة تلائم متطلبات سوق العمل.

كما أشار إلى هاكثون أبشر طويق الذي يشهد مشاركة آلاف المتنافسين سنويًا، بهدف ابتكار حلول رقمية جديدة تخدم القطاعات الحيوية وتدعم تطوير الخدمات التقنية، مؤكدًا أن الهاكثون أصبح منصة محفزة لإنتاج أفكار مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين الكفاءات الشابة.

وأضاف أن مؤتمر أبشر يضم أكثر من 300 ورشة عمل وجلسة حوارية، يُشارك فيها قادة وصناع قرار وخبراء من مختلف أنحاء المملكة، حيث تُناقش خلالها أحدث الاتجاهات الرقمية والتحديات التقنية والفرص المستقبلية، إلى جانب استعراض التجارب الريادية وإطلاق مبادرات نوعية تعزّز مكانة المملكة في المجال التقني.