الداخلية تحقق المركز الأول لأفضل فيلم توعوي لعام 2025 

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
حققت وزارة الداخلية المركز الأول لأفضل فيلم توعوي لعام 2025، في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في المؤتمر الـ (49) لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقدة أعماله في العاصمة التونسية.
وتسلّم جائزة المركز الأول رئيس وفد وزارة الداخلية معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن فيلم (أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان) ، في المسابقة التي شهدت تنافس (12) دولة في (5) مسارات.