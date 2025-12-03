Icon

بالمسابقة الدورية للأفلام التوعوية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية تحقق المركز الأول لأفضل فيلم توعوي لعام 2025 

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حققت وزارة الداخلية المركز الأول لأفضل فيلم توعوي لعام 2025، في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في المؤتمر الـ (49) لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقدة أعماله في العاصمة التونسية.

وتسلّم جائزة المركز الأول رئيس وفد وزارة الداخلية معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن فيلم (أهمية حث مدمني المخدرات على التقدم لمراكز علاج الإدمان) ، في المسابقة التي شهدت تنافس (12) دولة في (5) مسارات.

