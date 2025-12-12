Icon

الداخلية تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر قصر سلوى

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً
الداخلية تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر قصر سلوى
المواطن - فريق التحرير

تجسد وزارة الداخلية حضور الإرث الوطني من خلال مجسم قصر سلوى المصمم على طراز العمارة النجدية القديمة، حيث يظهر المبنى بواجهة تحمل شعار الوزارة وإضاءات تعكس التفاصيل التراثية للموقع، في صورة تربط الماضي التأسيسي بالدور الأمني الراسخ في الحاضر.

ويبرز قصر سلوى كأحد أهم معالم الدرعية التاريخية ومركز الحكم في الدولة السعودية الأولى، ما يجعل تجسيده في قالب حديث خطوة تعزز الاعتزاز بالجذور التاريخية للمملكة، وتبرز قيمة المكان بوصفه شاهدًا على بداية وحدة البلاد.

ويأتي هذا العمل ضمن اهتمام وزارة الداخلية بإحياء الرموز الوطنية بأسلوب معاصر،وإبراز العمق الحضاري في الفعاليات والبرامج التي تقدمها، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صون التراث وتنمية الوعي التاريخي، وتمكين المجتمع من الاقتراب أكثر من ذاكرة التأسيس.

ويحظى المجسم بحضور لافت من خلال الإضاءة الخارجية والحراسة الرسمية على المدخل، في مشهد يوحي بالتمازج بين الهيبة الأمنية وملامح المعمار القديم، ويعكس الهوية السعودية الأصيلة التي لا تزال حاضرة في تفاصيل البناء والتنظيم.

