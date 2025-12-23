الدبيبة يؤكد مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، مقتل رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد بعد فقدان الاتصال مع طائرته فوق أنقرة.

وأعلن الدبيبة في بيان عبر فيسبوك، وفاة محمد الحداد، ومعه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

جاء هذا بعدما أعلنت قناة “إن تي في” التلفزيونية أن طائرة خاصة من طراز “فالكون 50” كانت تقل رئيس هيئة أركان الجيش الليبي محمد الحداد، تحطمت قرب أنقرة، الثلاثاء.

مقتل رئيس الأركان الليبي

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة الحداد اختفت بعد أن بلغت 32,400 قدم فوق أنقرة، بدورها، كشفت وزارة الداخلية التركية بأن التواصل مع طائرة الحداد انقطع بعد طلبها الهبوط الاضطراري في أنقرة.

وأوضحت في بيان، أن طائرة الحداد كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري، أما موقع فلايت رادار، فأعلن أن طائرة الحداد سجلت ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا إذ اختفت بعد 16 دقيقة من إقلاعها.

بالتزامن مع ذلك، أظهرت صور متداولة عبر وسائل إعلام تركية، عمليات البحث عن الحداد بعد سماع دوي انفجار في منطقة تحليق طائرته عبر فرق الإنقاذ.

يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، كان أعلن في بيان مقتضب، أن السلطات وصلت إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، مضيفا أن السلطات ستصدر بياناً للرأي العام تشرح فيه تفاصيل ما جرى.