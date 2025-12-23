Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
طائرة خاصة من طراز "فالكون 50" تحطّمت بجميع ركابها

الدبيبة يؤكد مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ صباحاً
الدبيبة يؤكد مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، مقتل رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد بعد فقدان الاتصال مع طائرته فوق أنقرة.

وأعلن الدبيبة في بيان عبر فيسبوك، وفاة محمد الحداد، ومعه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

قد يهمّك أيضاً
ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد

هنادي الكندري تعلن حملها بالطفل الثامن

هنادي الكندري تعلن حملها بالطفل الثامن

جاء هذا بعدما أعلنت قناة “إن تي في” التلفزيونية أن طائرة خاصة من طراز “فالكون 50” كانت تقل رئيس هيئة أركان الجيش الليبي محمد الحداد، تحطمت قرب أنقرة، الثلاثاء.

مقتل رئيس الأركان الليبي

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن طائرة الحداد اختفت بعد أن بلغت 32,400 قدم فوق أنقرة، بدورها، كشفت وزارة الداخلية التركية بأن التواصل مع طائرة الحداد انقطع بعد طلبها الهبوط الاضطراري في أنقرة.

وأوضحت في بيان، أن طائرة الحداد كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري، أما موقع فلايت رادار، فأعلن أن طائرة الحداد سجلت ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا إذ اختفت بعد 16 دقيقة من إقلاعها.

بالتزامن مع ذلك، أظهرت صور متداولة عبر وسائل إعلام تركية، عمليات البحث عن الحداد بعد سماع دوي انفجار في منطقة تحليق طائرته عبر فرق الإنقاذ.

يذكر أن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، كان أعلن في بيان مقتضب، أن السلطات وصلت إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، مضيفا أن السلطات ستصدر بياناً للرأي العام تشرح فيه تفاصيل ما جرى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد الحداد
العالم

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان محمد...

العالم