بوصفه رمزًا ثقافيًا أصيلًا يعكس تاريخ الشمال السعودي وهويته الاجتماعية

الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

استعرض جناح إمارة منطقة الحدود الشمالية في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أحد أبرز ألوان الموروث الشعبي في المنطقة، من خلال تقديم فن الدحة بوصفه رمزًا ثقافيًا أصيلًا يعكس تاريخ الشمال السعودي وهويته الاجتماعية.

وشهد الجناح عروضًا حية لفن الدحة، حيث تفاعل الزوار مع الأداء الجماعي الذي يقوم على الإيقاع الصوتي والحركي المتناغم، في لوحة تراثية تحاكي ممارسات الأجداد في المناسبات الاجتماعية والوطنية، وتبرز قيم التكاتف والانتماء التي تميز إنسان المنطقة.

ويأتي إبراز فن الدحة ضمن مشاركة إمارة منطقة الحدود الشمالية تأكيدًا على حرصها على صون التراث غير المادي، والتعريف به للأجيال الجديدة، إلى جانب ربطه بالهوية الوطنية في محفل ثقافي يجمع بين الأصالة والأمن والتنمية، ويستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة.

ويواصل جناح الإمارة تقديم محتوى تراثي متنوع يسلّط الضوء على الموروث الشعبي لمنطقة الحدود الشمالية، ضمن تجربة ثقافية تثري زوار المهرجان، وتبرز تكامل الجهود في إبراز التنوع الثقافي السعودي في إطار وطني جامع.

 

