الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم
المواطن - فريق التحرير

قررت إدارة تعليم القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في مدارس التعليم العام يوم غدٍ الثلاثاء إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم.

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

