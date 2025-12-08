الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب
قررت إدارة تعليم القصيم، تحويل الدراسة الحضورية في مدارس التعليم العام يوم غدٍ الثلاثاء إلى الدراسة (عن بُعد) عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم.
ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.